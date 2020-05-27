2020-05-27T09:15:58+03:00
Общество

Из психоневрологической больницы под Липецком пропал подросток

17-летний Сергей Голев ушел из больницы в селе Плеханово
Лия МУРАДЬЯН
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Пропал подростокПропал подростокФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке волонтеры и полиция ищут пропавшего подростка. Как сообщает общественная организация «Поиск пропавших детей», Голев Сергей Николаевич ушел из Липецкой областной психоневрологической больницы в селе Плеханово Грязинского района и где теперь находится, неизвестно. Парень пропал во вторник, 26 мая.

Приметы Сергея: на вид 17 – 18 лет, среднего телосложения.

Был одет: серая болоньевая куртка и больничная пижама.

Просьба ко всем, кто видел Сергея Голева после исчезновения, знает куда он могу пойти или где сейчас находится, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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