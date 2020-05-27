Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 27 мая 2020 года: 72 новых случая COVID-19

27 Май 2020 2020-05-27T10:24:47+03:00

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В Липецке снова растет число новых зараженных коронавирусом в сутки. По данным оперативного штаба на 10 утра 27 мая 2020 года в Липецке зарегистрировали 72 новых случая COVID-19. Отметим, что днем ранее было 68 зараженных, а вначале недели – 63.

Всего сначала пандемии коронавируса в Липецке заразились 1836 человек. А с учетом выздоровевших и умерших, на лечении с диагнозом «Коронавирусная инфекция» в Липецке на данный момент остаются 1243 человека.

Напомним, по последним данным число выздоровевших от корнавируса в Липецке составляет 588 человек, 42 из которых выписали накануне. 5 человек, к несчастью погибли, один из умерших - врач районной больницы. С подозрением на выделение вируса остаются около 500 жителей Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU