2020-05-28T09:25:45+03:00
Общество

СберЛогистика расширила географию присутствия до 42 регионов

В мае СберЛогистика открыла 16 подразделений в городах России, в том числе в Липецке и Тамбове
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Региональные подразделения выполняют полный спектр логистических операций от первой до последней мили, включая курьерскую доставку в областных центрах и окружающих их населенных пунктах, а также развитие сети постаматов и пунктов выдачи посылок.

Сергей Малышев, генеральный директор СберЛогистики:

«Последние два месяца серьезно скорректировали наши планы по развитию инфраструктурной сети. В связи с кратным увеличением спроса на курьерскую доставку мы ускорили темп открытия подразделений в ключевых городах, чтобы предоставить нашим клиентам — и отправителям, и получателям — лучший сервис на рынке. Реализуя стратегию создания собственной инфраструктуры во всех регионах, мы откроем до конца года еще 40 подразделений».

ИСТОЧНИК KP.RU

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