2020-05-30T12:15:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавиурсом в Липецке на 30 мая 2020 года превысило 2000 человек

За последние сутки в Липецке зарегистрировали 72 новых случая COVID-19
Лия МУРАДЬЯН
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Число зараженных коронавиурсом в Липецке с начала эпидемии превысило 2000 человек. По данным оперативного штаба на утро 30 мая 2020 года в Липецкой области зарегистрировали 72 новых случая COVID-19 за сутки. Общее количество зараженных составило 2048 человек.

От общего числа 715 человек выздоровели, 5 – умерли. Количество активных случаев заражения вирусом в Липецке на данный момент составляет 1328 человек. Больше тысячи из них получают лечение на дому, так как переносят вирус в легкой форме. Вместе стем в больницах также остаются около 500 жителей области с подозрением на выделение вируса.

Как и прогнозировали медики, число зараженных в сутки обычно прибавляется к выходным после массовых гуляний и инкубационного периода с прошлых нерабочих дней. Отметим, днем ранее в регионе было 70 случаев за стуки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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