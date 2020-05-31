В Липецке умерла шестая пациентка с подтвержденным коронавирусом

31 Май 2020 2020-05-31T11:17:57+03:00

Женщине было 82 года

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В Липецке умерла шестая пациентка с коронавирусной инфекцией. Как сообщил региональный оперштаб 31 мая, ей было 82 года. Пожилую женщину лечили от двусторонней пневмонии с учетом рекомендаций по COVID-19.

- Лечение осложнялось наличием у пациентки сахарного диабета и тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть, - пояснили в оперштабе.

Напомним, в Липецкой области еще 75 человек заразились коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 2 123.

ИСТОЧНИК KP.RU