В Липецке умерла шестая пациентка с подтвержденным коронавирусом
Женщине было 82 года
фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Липецке умерла шестая пациентка с коронавирусной инфекцией. Как сообщил региональный оперштаб 31 мая, ей было 82 года. Пожилую женщину лечили от двусторонней пневмонии с учетом рекомендаций по COVID-19.
- Лечение осложнялось наличием у пациентки сахарного диабета и тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть, - пояснили в оперштабе.
Напомним, в Липецкой области еще 75 человек заразились коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 2 123.
ИСТОЧНИК KP.RU