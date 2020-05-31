В Липецкой области заразились коронавирусом еще 75 человек

31 Май 2020 2020-05-31T11:26:18+03:00

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В Липецкой области выявили 75 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил региональный оперштаб 31 мая. Всего за время эпидемии в области заразились коронавирусом 2 123 человека.

715 пациентов уже справились с болезнью и выздоровели. Шесть жителей области с подтвержденным COVID-19 скончались. 31 мая стало известно о смерти 82-летней женщины. Ее лечили от двусторонней пневмонии, однако ситуацию усугубило наличие сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы. Спасти пожилую липчанку не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU