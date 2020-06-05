2020-06-05T10:19:20+03:00
Происшествия

В Липецке ранним утром сгорел крупный ангар с оборудованием

Крупный пожар полыхал в складах улице Ново-Весовая
Лия МУРАДЬЯН
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Пожар в ангаре в ЛипецкеПожар в ангаре в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Крупный пожар в Липецке произошел ранним утром в эту пятницу, 5 июня. На улице Ново-Весовая загорелся склад с оборудованием. Сообщение о пожаре поступило дежурному МЧС в 3.35 утра.

На место тут же выехали 5 отделения пожарных и спасатели. Когда на место прибыло первое отделение, полыхало помещение склада на площади 15 на 10 метров. Крупный пожар удалось ликвидировать, но огонь уничтожил все.

Склад тушили 27 пожарных Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Склад тушили 27 пожарныхФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сгорели конструкции ангара по всей площади, а также станки и оборудование. Всего с огнем боролись 27 пожарных. К счастью, обошлось без человеческих жертв – никто не пострадал.

МЧС напоминает просит соблюдать правила пожарной безопасности и напоминает, в случае пожара звонить по телефону «01» или «101», «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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