Число зараженных коронавирусом в Липецке на 5 июня 2020 года: за сутки COVID-19 заболели 64 человека

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:14:37+03:00

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По данным оперативного штаба на утро 5 июня 2020 года, за сутки коронавирусом в Липецке заразились 64 человека. Это чуть больше, чем днем ранее, когда было 62 случая. То есть к выходным снова отмечается прирост новых заболевших. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Липецке заразились 2452 человека.

Из общего числа зараженных выздоровели почти 900 человек, 8 – умерли. С учетом новых случаев заражения за сутки на лечении сейчас остаются 1552 активно зараженных. Более 1300 жителей Липецкой области переносят COVID-19 в легкой форме и лечатся дома. При этом в больницах находятся еще более 650 человек с подозрением на выделение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU