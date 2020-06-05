2020-06-05T10:14:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в Липецке на 5 июня 2020 года: за сутки COVID-19 заболели 64 человека

Всего с коронавирусом в Липецке заразились 2452 человека
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба на утро 5 июня 2020 года, за сутки коронавирусом в Липецке заразились 64 человека. Это чуть больше, чем днем ранее, когда было 62 случая. То есть к выходным снова отмечается прирост новых заболевших. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Липецке заразились 2452 человека.

Из общего числа зараженных выздоровели почти 900 человек, 8 – умерли. С учетом новых случаев заражения за сутки на лечении сейчас остаются 1552 активно зараженных. Более 1300 жителей Липецкой области переносят COVID-19 в легкой форме и лечатся дома. При этом в больницах находятся еще более 650 человек с подозрением на выделение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке сгорели 5 автомобилей – «Ауди А7» выгорела дотла
Под Липецком два грузовика и микроавтобус разбили «Хендай»: 1 человек погиб, 4 – пострадали
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 5 июня 2020 года: за сутки COVID-19 заболели 64 человека
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
В Липецке ранним утром сгорел крупный ангар с оборудованием
«Фольксваген» загорелся на ходу в Липецке из-за короткого замыкания – никто не пострадал
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 4 июня 2020 года приближается к заболевшим
Липецк восстанавливается от коронавируса быстрее других в ЦФО
МЧС предупреждает: гроза, град и сильный ветер в Липецке ожидаются в ближайшие часы
В Липецке расследовали мошенничество с землей и отмывание 38 млн рублей
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 4 июня 2020 года: 62 случая COVID-19 за сутки
В Липецкой области 47-летний мужчина попал под колеса «Нивы» на пешеходном переходе
В Липецке за 4 дня сгорели три квартиры
Снятие ограничений по коронавирусу в Липецке: спортсменам разрешили групповые тренировки
В Липецке замдиректора «Дорожного агентства» уличили в особо крупной взятке
Егор Семернин: Мы шли только вперед
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 июня 2020 года: выписали сразу 46 человек
Рецидивисту в Липецке грозит 3 года за марихуану в машине
Липецкое управление строительства требует с подрядчика 2.7 млн рублей за плохой ремонт Петровского моста
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 3 июня 2020 года: 65 случаев COVID-19 за сутки
В Липецке скончался восьмой пациент с коронавирусом: умер 67-летний мужчина с COVID-19
В Липецке при пожаре в квартире на 13 этаже погибла женщина
Жителя Липецкой области осудят за удар топором, который лишил человека жизни
Проведение ЕГЭ 2020 в Липецке: выпускники будут сдавать экзамены на базе тринадцати школ
Спасатели предупреждают липчан о дожде с грозой и градом
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 2 июня 2020 года: за сутки выписали 47 человек