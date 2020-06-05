Под Липецком два грузовика и микроавтобус разбили «Хендай»: 1 человек погиб, 4 – пострадали

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:42:08+03:00

А в Липецке водитель иномарки влетел в фонарный столб [видео]

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Серьезная авария с двумя грузовиками, микроавтобусом и легковым автомобилем произошла в минувший четверг, 4 июня, в Измалковском районе Липецкой области. Там на трассе Орел – Тамбов нарушил дистанцию 47-летний водитель грузовика «Скания». Большегруз ударил ехавший впереди «Хендай». От удара легковушку выбросило на встречную прямо под колеса большегруза «Ивеко», затем в нее на встречной въехал микроавтобус «Фиат».

От тройного столкновения «Хендай» мгновенно превратился в груду металла. К несчастью, 71-летний водитель иномарки не выжил, а его 37-летняя пассажирка попала в больницу. Еще пострадали три пассажира «Фиата», им оказали помощь и отпустили.

"Шевроле" въехала в столб в Липецке.ДТП на улице 50 лет НЛМК

А в самом Липецке вечером на улице 50 лет НЛМК не справился с управлением 39-летний водитель «Шевроле». Автомобиль на полном ходу влетел в фонарный столб на подъезде к Петровскому рынку. В результате ДТП мужчина попал в больницу.

По данным пресс-службы ГИБДД региона, всего за сутки на дорогах Липецкой области в 2 ДТП пострадали 5 человек и 1 погиб. Аварий без пострадавших зарегистрировали 27.

ИСТОЧНИК KP.RU