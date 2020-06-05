В Липецке сгорели 5 автомобилей – «Ауди А7» за 4.5 млн рублей выгорела дотла

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:14:26+03:00

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Серьезный автомпожар произошел в Липецке этим утром, 5 июня. Все случилось у дома №8 на улице Нижняя Логовая. Там загорелся дорогой автомобиль «Ауди А7». Машина стоимостью от 4.5 млн. рублей вспыхнула около 3.30 утра, сообщение о пожаре поступило дежурному МЧС в 3.33 утра.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, седан премиум-класса был полностью охвачен огнем. На парковке рядом с полыхающим «Спортбэком» стояли еще три автомобиля: «Нива», «Грейт Вол», «Опель Астра» и «Хендай Солярис».

Пожар оперативно потушили, о не все автомобили удалось спасти. «Ауди» выгорела целиком до основания кузова, у «Нивы» сгорела передняя часть, китайский внедорожник сгорел сзади, а «Опель» и «Хендай» сгорели с правой стороны. Люди не пострадали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, причины пожара сейчас расследуют, также эксперты высчитывают сумму ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU