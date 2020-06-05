2020-06-05T16:36:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Липецкой области опровергли информацию о вспышке коронавируса среди медиков

Заявление главы Задонского района в Instagram о вспышке CIVID-19 не подтвердилось
Лия МУРАДЬЯН
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Администрация Липецкой области опровергла информацию о вспышке коронавируса среди медицинских работников. Ранее об этом сообщил в своем Instagram глава Задонского района Алексей Щедров.

В записи говорилось: «Из-за случаев заболевания работников медицинского учреждения временно приостановлена работа Донской участковой больницы».

Эту информацию опровергли вице-губернатор Александр Ильин и главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев.

– Сейчас несколько медработников находятся на больничном с диагнозом «Внебольничная пневмония», – сообщает администрация региона. – Коронавирус у них не подтверждается.

По официальным данным, всего в той районной больнице 84 сотрудника. В середине мая там действительно заболели вирусом 1 врач и 4 медсестры. Но, по данным властей, они заразились в бытовых условиях, а не в больнице. Сейчас в больнице проходит профилактическая дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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