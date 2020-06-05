Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 5 июня 2020 года: за сутки выписали 46 человек

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:38:15+03:00

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Число выздоровевших коронавирусом в Липецке на 5 июня 2020 года увеличилось до 938 человек. По данным оперативного штаба в эти сутки выздоровели после COVID-19 в Липецкой области 46 жителей.

Теперь на лечении остаются 1506 зараженных коронавирусом. Из них 1325 человек лечатся дома, 181 зараженный лежат в больницах. Но коронавирус подозревают еще у 686 жителей региона, которые тоже остаются в больницах.

Напомним, утром в регионе подтвердились 64 новых случая заражения. Из новых зараженных 18 человек – жители Липецка, всего на одного меньше в Грязинском районе, где высокие показатели по зараженным в течение всей недели. Еще по 7 человек из Хлевенского района и Ельца, 6 – из Липецкого, 4 – в Добринском и по одному зараженному в Добровском, Елецком, Задонском, Тербунском и Чаплыгинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU