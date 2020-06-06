Число заболевших коронавирусом в Липецке на 6 июня 2020 года не выросло: 64 человека с COVID-19

6 Июнь 2020 2020-06-06T19:56:41+03:00

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По данным на 6 июня 2020 года за прошедшие сутки зарегистрировали 64 новых случая коронавируса в Липецке. Всего с начала эпидемии в Липецкой области COVID-19 заразились 2516 человек.

Из новых зараженных 24 человека зарегистрировали в самом Липецке, 14 – в Грязинском районе, 6 – в Елецком, 5 – в самом Ельце, по 4 – в Задонском и Хлевенском, 3 – в Тербунском, 2 – в Краснинском и по одному человеку заболели в Долгоруковском и Липецком районах.

Вместе с тем за сутки выписали немало выздоровевших – сразу 56 человек. Сейчас в Липецкой области остаются 1514 активно зараженных. В больницах из них лежат только 135 человек, остальные лечатся дома. Кроме этого коронавирус подозревают еще у 745 жителей области, которые также остаются в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU