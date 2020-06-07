В Липецкой области у 61 человека выявили коронавирус на 7 июня

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:03:16+03:00

Всего за время эпидемии заразились более двух с половиной тысяч человек

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В Липецкой области зафиксировали 61 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщил региональный оперштаб 7 июня. Всего за время эпидемии в регионе выявили 2 577 случаев COVID-19. Выздоровели 938 пациентов. Скончались восемь липчан.

Напомним, ранее появилась информация о вспышке инфекции в больнице Задонска. Однако администрация Липецкой области опровергла эти сведения. По словам, вице-губернатора Александра Ильина, только несколько медработников находятся на больничном с диагнозом «внебольничная пневмония». Коронавирус у них не подтверждился.

ИСТОЧНИК KP.RU