В Липецкой области у 61 человека выявили коронавирус на 7 июня
Всего за время эпидемии заразились более двух с половиной тысяч человек
фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Липецкой области зафиксировали 61 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщил региональный оперштаб 7 июня. Всего за время эпидемии в регионе выявили 2 577 случаев COVID-19. Выздоровели 938 пациентов. Скончались восемь липчан.
Напомним, ранее появилась информация о вспышке инфекции в больнице Задонска. Однако администрация Липецкой области опровергла эти сведения. По словам, вице-губернатора Александра Ильина, только несколько медработников находятся на больничном с диагнозом «внебольничная пневмония». Коронавирус у них не подтверждился.
ИСТОЧНИК KP.RU