В Липецкой области выздоровели еще 24 человека от коронавируса
Число справившихся с инфекцией выросло до 1018
фото из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Липецкой области еще 24 пациента завершили лечение от коронавируса. Об этом сообщил региональный оперштаб 7 июня. Общее количество выздоровевших выросло до 1018 человек.
Всего в области зарегистрировали 2577 случаев коронавирусной инфекции. Восемь жителей региона умерли. 1551- на лечении.
В больницах находятся: 204 человека - с диагнозом «коронавирусная инфекция», 667 - с подозрением на инфекцию. Получают лечение на дому 1347 пациентов с легкой формой COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU