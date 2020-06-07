Карта распространения коронавируса в Липецкой области 7 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Липецкой области
фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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За последние сутки в регионе выявили 61 новый случай инфицирования коронавирусом. Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: Липецк - 21, Елец и Чаплыгинский район - по четыре, Воловский, Елецкий и Хлевенский районы - по три, Грязинский, Краснинский и Липецкий районы - по два, Задонский район - 11, Тербунский - шесть.
Всего за время эпидемии в регионе выявили 2 577 случаев COVID-19. Выздоровели 1018 пациентов. Восемь жителей региона умерли. 1551- на лечении.
ИСТОЧНИК KP.RU