В Липецке появилось граффити, высотой в 12-этажный дом «Спасибо врачам»

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:31:53+03:00

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В Липецке появилось граффити в знак благодарности врачам, которые борются с коронавирусом. Флешмоб с хештегом «Спасибо врачам» запустили в соцсетях в марте. Люди с разных городов России в течение трех месяцев выкладывают фото, видео и пишут слова благодарности в поддержу медикам.

На этот раз липецких медиков поблагодарили художники из команды Тимура Молотова. Графити появилось на стене 12-этажного дома №65 на улице Московская. Изображение врача в халате и маске со сложенными в молитве ладонями нанесли с торца здания - как раз напротив областной больницы.

Кстати сейчас по запросу #спасибоврачам социальные сети выдают тысячи результатов с видеороликами, фотографиями, граффити, детскими рисунками и просто постами с благодарностью практически во всех городах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU