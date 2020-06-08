Под Липецком мотоциклист сбил пенсионера на велосипеде – оба в больнице

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:37:23+03:00

За три дня на дорогах региона в 12 ДТП пострадали 15 человек

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По данным ГИБДД Липецкой области за прошедшие трое суток, с 5 по 7 июня, на дорогах Липецкой области в 12 авариях пострадали 15 человек. Среди пострадавших были пешеходы. Так 5 июня на улице Циолковского в Липецке на «зебре» со светофором 57-летний водитель «Рено» сбил мужчину с ребенком. 39-летний пешеход и 12-летний мальчик получили травмы.

В тот же день в Липецке на улице Волгоградской не справился с управлением и въехал в фонарный столб 33-летний водитель «Кии», мужчину увезли в больницу.

6 июня в Грязях около 14.00 на улице Советской 36-летний мотоциклист сбил 68-летнего пенсионера на велосипеде – оба в больнице. По предварительной оценке автоинспекторов, причиной ДТП стало нарушение очередности проезда.

Еще двух велосипедистов, 48-летнюю женщину и 42-летнего мужчину, сбили в тот же вечер в Грязинском районе на трассе Липецк – Усмань. На них наехал 50-летний водитель «Приоры». Оба велосипедиста также теперь в больнице.

7 июня в Краснинском поселке водитель «Приоры» сбил 23-летнего пешехода и сбежал. Парень пострадал не сильно, до больнице дело не дошло. А водителя нашли в тот же вечер, им оказался 71-летний пенсионер.

В том же районе в тот день не справился с управлением и влетел в столб 38-летний мотоциклист. Мужчину увезли на скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU