2020-06-08T10:37:23+03:00
Происшествия

Под Липецком мотоциклист сбил пенсионера на велосипеде – оба в больнице

За три дня на дорогах региона в 12 ДТП пострадали 15 человек
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
"Киа" влетела в столб в Липецке"Киа" влетела в столб в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

По данным ГИБДД Липецкой области за прошедшие трое суток, с 5 по 7 июня, на дорогах Липецкой области в 12 авариях пострадали 15 человек. Среди пострадавших были пешеходы. Так 5 июня на улице Циолковского в Липецке на «зебре» со светофором 57-летний водитель «Рено» сбил мужчину с ребенком. 39-летний пешеход и 12-летний мальчик получили травмы.

В тот же день в Липецке на улице Волгоградской не справился с управлением и въехал в фонарный столб 33-летний водитель «Кии», мужчину увезли в больницу.

6 июня в Грязях около 14.00 на улице Советской 36-летний мотоциклист сбил 68-летнего пенсионера на велосипеде – оба в больнице. По предварительной оценке автоинспекторов, причиной ДТП стало нарушение очередности проезда.

Еще двух велосипедистов, 48-летнюю женщину и 42-летнего мужчину, сбили в тот же вечер в Грязинском районе на трассе Липецк – Усмань. На них наехал 50-летний водитель «Приоры». Оба велосипедиста также теперь в больнице.

7 июня в Краснинском поселке водитель «Приоры» сбил 23-летнего пешехода и сбежал. Парень пострадал не сильно, до больнице дело не дошло. А водителя нашли в тот же вечер, им оказался 71-летний пенсионер.

В том же районе в тот день не справился с управлением и влетел в столб 38-летний мотоциклист. Мужчину увезли на скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предупреждение МЧС на 8 июня в Липецке: на город движется гроза с сильным ветром
В выходные в Липецкой области сгорели две иномарки, квартира и сено
Количество новых зараженных коронавирусом в Липецке на 8 июня 2020 года продолжает снижаться
Под Липецком мотоциклист сбил пенсионера на велосипеде – оба в больнице
В Липецке появилось граффити, высотой в 12-этажный дом «Спасибо врачам»
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 7 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Липецкой области выздоровели еще 24 человека от коронавируса
В Липецкой области у 61 человека выявили коронавирус на 7 июня
Число заболевших коронавирусом в Липецке на 6 июня 2020 года не выросло: 64 человека с COVID-19
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 5 июня 2020 года: за сутки выписали 46 человек
По военной ипотеке Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита
В Липецкой области опровергли информацию о вспышке коронавируса среди медиков
В Липецке сгорели 5 автомобилей – «Ауди А7» за 4.5 млн рублей выгорела дотла
Под Липецком два грузовика и микроавтобус разбили «Хендай»: 1 человек погиб, 4 – пострадали
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 5 июня 2020 года: за сутки COVID-19 заболели 64 человека
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
В Липецке ранним утром сгорел крупный ангар с оборудованием
«Фольксваген» загорелся на ходу в Липецке из-за короткого замыкания – никто не пострадал