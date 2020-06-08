2020-06-08T11:07:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество новых зараженных коронавирусом в Липецке на 8 июня 2020 года продолжает снижаться

За сутки в регионе зарегистрировали 60 случаев COVID-19
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Судя по данным оперативного штаба, количество новых зараженных коронавирусом в Липецкие за сутки продолжает снижаться. На утро 8 июня 2020 года в Липецке зарегистрировали 60 новых случаев COVID-19. Общее число зараженных с начала эпидемии новой коронавирусной инфекции в Липецке составило 2637 человек.

Отметим, что днем ранее в регионе был 61 новый случая заражения, а до этого – 64. Новых зараженных постепенно становится меньше. Но вместе с тем в больницах остаются еще около 650 человек с подозрением на выделение вируса. На данным момент, с учетом 1018 выздоровевших и 8 умерших, коронавирусом в Липецкой области официально болеют 1611 человек. Около 1350 из них лечатся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предупреждение МЧС на 8 июня в Липецке: на город движется гроза с сильным ветром
В выходные в Липецкой области сгорели две иномарки, квартира и сено
Количество новых зараженных коронавирусом в Липецке на 8 июня 2020 года продолжает снижаться
Под Липецком мотоциклист сбил пенсионера на велосипеде – оба в больнице
В Липецке появилось граффити, высотой в 12-этажный дом «Спасибо врачам»
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 7 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Липецкой области выздоровели еще 24 человека от коронавируса
В Липецкой области у 61 человека выявили коронавирус на 7 июня
Число заболевших коронавирусом в Липецке на 6 июня 2020 года не выросло: 64 человека с COVID-19
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 5 июня 2020 года: за сутки выписали 46 человек
По военной ипотеке Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита
В Липецкой области опровергли информацию о вспышке коронавируса среди медиков
В Липецке сгорели 5 автомобилей – «Ауди А7» за 4.5 млн рублей выгорела дотла
Под Липецком два грузовика и микроавтобус разбили «Хендай»: 1 человек погиб, 4 – пострадали
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 5 июня 2020 года: за сутки COVID-19 заболели 64 человека
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
В Липецке ранним утром сгорел крупный ангар с оборудованием
«Фольксваген» загорелся на ходу в Липецке из-за короткого замыкания – никто не пострадал