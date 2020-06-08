Количество новых зараженных коронавирусом в Липецке на 8 июня 2020 года продолжает снижаться

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:07:23+03:00

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Судя по данным оперативного штаба, количество новых зараженных коронавирусом в Липецкие за сутки продолжает снижаться. На утро 8 июня 2020 года в Липецке зарегистрировали 60 новых случаев COVID-19. Общее число зараженных с начала эпидемии новой коронавирусной инфекции в Липецке составило 2637 человек.

Отметим, что днем ранее в регионе был 61 новый случая заражения, а до этого – 64. Новых зараженных постепенно становится меньше. Но вместе с тем в больницах остаются еще около 650 человек с подозрением на выделение вируса. На данным момент, с учетом 1018 выздоровевших и 8 умерших, коронавирусом в Липецкой области официально болеют 1611 человек. Около 1350 из них лечатся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU