В выходные в Липецкой области сгорели две иномарки, квартира и сено

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:23:09+03:00

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За минувшие выходные, 6 и 7 июня, в Липецкой области потушили 10 пожаров. В Липецке горели дом и квартира. В последнем случае сгорела входная дверь в квартиру. Два автопожара зарегистрировали в Данковском и Усманском районах.

В Данковском сгорел салон автомобиля «Форд-Фокус», в Усманском такая же иномарка выгорела дотла. В Усманском районе сгорел сарай и заготовленное на зиму сено в тюках. А в Хлевенском районе полыхали постройки в частном секторе.

как сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, всего пожаров с ущербом было 6. Кроме этого, 4 раза приходилось выезжать на тушение мусора. Трава в эти выходные не горела. Еще 1 выезд сотрудников МЧС был на ДТП в Становляснком районе, где улетела в кювет «лада-Гранта».

ИСТОЧНИК KP.RU