2020-06-08T12:51:45+03:00
Общество

Предупреждение МЧС на 8 июня в Липецке: на город движется гроза с сильным ветром

Порывы западного ветра могут достигать 17 м/с
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке обещают грозуВ Липецке обещают грозуФото: Лия МУРАДЬЯН
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МЧС предупреждает липчан о ненастной погоде. По данным гидрометценра, погода в Липецке испортится в ближайшие часы. В течение дня и вечера 8 июня в Липецке ожидается гроза с сильным ветром. МЧС предупреждает, что при грозе порывы восточного ветра могут достигать 17 м/с.

Температура воздуха при этом продолжит расти. В ближайшие дни столбик термометра будет подниматься до +27 градусов днем, ночью – не ниже 16 градусов тепла. Атмосферное давление будет в пределах 750 мм ртутного столба.

Также небольшие дожди будут идти до середины недели, затем на пур дней установится сухая погода. Самым жарким днем этой недели станет пятница, 12 июня, в этот день ожидается до +29 °С и без осадков. А к следующим выходным снова вернутся грозы и усилится ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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