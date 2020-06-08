Из липецкого музея украли предметы из драгоценного металла более чем на полмиллиона рублей

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:40:23+03:00

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Крупную кражу расследуют в одном из региональных музеев Липецкой области. Там пропали предметы и изделия из драгоценных металлов. По данным полиции, всего вынесли 47 экспонатов на сумму 615 500 рублей.

Заявление в полицию написали сотрудники музея. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 158 – кража в крупном размере. Украденные экспонаты относятся к разным историческим периодам.

К расследованию подключили региональное управление ФСБ. Кто и при каких обстоятельствах незаметно вынес из музея предметы старины из драгоценных металлов, пока не выяснили. Также правоохранительные органы определяют, когда именно пропали экспонаты.

ИСТОЧНИК KP.RU