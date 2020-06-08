Добровольцы Президентской академии в Липецке запустили проект «Рука помощи»

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:59:15+03:00

Студенты академии решили помочь людям, оказавшимся в сложном финансовом положении и собрать продуктовые наборы для тех семей, которые в этом нуждаются

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При содействии преподавателей кафедры "Экономика и финансы", студентов академии были собраны 10 продуктовых наборов.

Формируя первые заявки, добровольцы решили не откладывать адресную помощь на неопределенный срок, а сразу поехать в местный гипермаркет, чтобы закупить продукты первой необходимости. В состав продуктового набора вошли крупы, макароны, мука, чай, подсолнечное масло, консервы рыбные и мясные, печенье, конфеты. «К сожалению, нуждающихся семей больше, чем мы думаем. Именно поэтому мы надеемся, что такая благотворительная акция в ближайшее время повторится! И, конечно, мы будем всячески этому содействовать», - прокомментировала руководитель добровольческого направления в филиале Липецкого филиала РАНХиГС Вера Свечникова.

ИСТОЧНИК KP.RU