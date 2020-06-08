2020-06-08T18:27:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Липецкой области 8 июня 2020: из районов по количеству заболевших лидирует Грязинский

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Липецкой области
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

За последние сутки в Липецкой области коронавирусную инфекцию выявили у 60 человек. Как распространила коронавирус по районам за сутки: среди районов самое большое количество новых зараженных снова в Грязинском – 14 человек. 5 случаев в Елецком районе, 4 – в Задонском, 3 – в Тербунском, по 2 – в Краснинском и Липецком, по одному в Становлянском и Усманском. Среди городов больше всего зараженных традиционно в Липецке – 20 человек, и 8 – в Ельце.

Вместе с тем за сутки в регионе выздоровели еще 8 человек. Всего вылечили от коронавируса в Липецке 1026 пациентов. 1603 человека остаются на лечении, 1398 из них лечатся на дому. При этом в больницах остаются еще 675 жителей области с подозрением на выделение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коммунальным службам пришлось откачивать воду с улиц Липецка после ливня
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 8 июня 2020: из районов по количеству заболевших лидирует Грязинский
Добровольцы Президентской академии в Липецке запустили проект «Рука помощи»
Дороги Липецка залило после недолгого ливня
Из липецкого музея украли предметы из драгоценного металла более чем на полмиллиона рублей
Предупреждение МЧС на 8 июня в Липецке: на город движется гроза с сильным ветром
В выходные в Липецкой области сгорели две иномарки, квартира и сено
Количество новых зараженных коронавирусом в Липецке на 8 июня 2020 года продолжает снижаться
Под Липецком мотоциклист сбил пенсионера на велосипеде – оба в больнице
В Липецке появилось граффити, высотой в 12-этажный дом «Спасибо врачам»
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 7 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Липецкой области выздоровели еще 24 человека от коронавируса
В Липецкой области у 61 человека выявили коронавирус на 7 июня
Число заболевших коронавирусом в Липецке на 6 июня 2020 года не выросло: 64 человека с COVID-19
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 5 июня 2020 года: за сутки выписали 46 человек
По военной ипотеке Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита
В Липецкой области опровергли информацию о вспышке коронавируса среди медиков
В Липецке сгорели 5 автомобилей – «Ауди А7» за 4.5 млн рублей выгорела дотла
Под Липецком два грузовика и микроавтобус разбили «Хендай»: 1 человек погиб, 4 – пострадали
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 5 июня 2020 года: за сутки COVID-19 заболели 64 человека
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
В Липецке ранним утром сгорел крупный ангар с оборудованием
«Фольксваген» загорелся на ходу в Липецке из-за короткого замыкания – никто не пострадал