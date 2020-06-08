Карта распространения коронавируса в Липецкой области 8 июня 2020: из районов по количеству заболевших лидирует Грязинский

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:27:52+03:00

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За последние сутки в Липецкой области коронавирусную инфекцию выявили у 60 человек. Как распространила коронавирус по районам за сутки: среди районов самое большое количество новых зараженных снова в Грязинском – 14 человек. 5 случаев в Елецком районе, 4 – в Задонском, 3 – в Тербунском, по 2 – в Краснинском и Липецком, по одному в Становлянском и Усманском. Среди городов больше всего зараженных традиционно в Липецке – 20 человек, и 8 – в Ельце.

Вместе с тем за сутки в регионе выздоровели еще 8 человек. Всего вылечили от коронавируса в Липецке 1026 пациентов. 1603 человека остаются на лечении, 1398 из них лечатся на дому. При этом в больницах остаются еще 675 жителей области с подозрением на выделение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU