2020-06-08T19:08:34+03:00
Происшествия

Коммунальным службам пришлось откачивать воду с улиц Липецка после ливня

Подтопления ликвидировали на всех улицах [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Сильный ливень, который обрушился на Липецк этим днем, 8 июня, принес немало хлопот не только автомобилистам и пешеходам, а также коммунальным службам. В городе залило несколько улиц, включая центральные. Автомобили утопали в огромных лужах, а пешеходам приходилось пробираться едва ли не вплавь.

Последствия ливня в Липецке .

Как пояснили в пресс-службе администрации Липецка, система ливневой канализации работала на пределе возможного, поскольку за короткий срок выпало слишком большое количество осадков.

Вода не успевала уходить, поэтому на улицу вывели коммунальную технику. Воду с магистралей откачивали машинами сотрудники городского управления благоустройства. По итогу этого дождя в мэрии все же решили провести ревизию и оценить состояние всей системы городской ливневки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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