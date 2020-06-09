2020-06-09T08:46:43+03:00
Общество

Под Липецком с пятницы ищут 13-летнего школьника

Парень ушел из дома в селе Троицкое
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком пропал подростокПод Липецком пропал подростокФото: Поиск пропавших детей Липецк
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Под Липецком пропал подросток. 13-летний Бельских Александр Евгеньевич ушел из дома в районе улицы Лесная села Троицкое в минувшую пятницу, 5 июня. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", парня до сих пор не нашли.

Приметы: на вид 13 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, серые глаза.

Был одет: серый свитер, черные трико, майка, болоньевые сапоги.

Просьба ко всем, кто видел Александра Бельских или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, либо отправить письмо на электронную почту: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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