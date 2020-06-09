Под Липецком два мопедиста попали в больницу после ДТП

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:10:55+03:00

14-летний подросток столкнулся с легковушкой, а 19-летний парень врезался в бордюр

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За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 1 776 нарушений правил дорожного движения. Выпили и сели за руль 8 водителей. 64 человека не пристегнулись во время движения. 1 442 раза водители превысили скорость. Также произошло 25 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 8 июня, в Данковском районе 25-летняя девушка на "Опеле" сбила 28-летнего велосипедиста. Он ехал в попутном направлении. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, мужчину с травмами госпитализировали.

В тот же день в Задонском районе на трассе Хмелинец-примыкание к дороге "Дон" столкнулись "Лада-Приора" и мопед. Предварительная причина ДТП - нарушение бокового интервала. 14-летнего мопедиста и его 16-летнего пассажира доставили в больницу.

А в Ельце на улице Героев 19-летний парень за рулем мопеда не справился с управлением и врезался в бордюр. Скорая увезла его в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU