2020-06-09T09:34:23+03:00
Происшествия

В Липецке на Сокольском мосту лопнула плита

Провал пешеходной дорожки должны устранить в этот вторник
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на Сокольском мосту лопнула плитаВ Липецке на Сокольском мосту лопнула плитаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В минувший понедельник, 8 июня, в Липецке на Сокольском мосту лопнула плита. Из-за этого на пешеходной зоне образовался провал. Как сообщили в пресс-службе мэрии, аварийный участок огородили сигнальной лентой и водоналивными барьерами.

В этот вторник провал должны устранить в кратчайшие сроки. На путепроводе будут работать специалисты муниципального управления благоустройства. Их задача - обеспечить безопасный проход для липчан.

Напомним, что Сокольский мост требует ремонта. Это подтвердило обследование, которое провели в 2019 году. Но пока на обновление путепровода денег в казне нет. Власти планируют принять участие в федеральной программе, чтобы получить необходимые средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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