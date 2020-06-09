2020-06-09T10:08:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 9 июня 2020 года: еще 60 больных

Общее количество зараженных коронавирусом в Липецке - 2 697 человек
Юлия КЛЮЕВА
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Информация о ситуации с коронавирусом в Липецкой областиИнформация о ситуации с коронавирусом в Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке за все время пандемии составило 2 697 человек. В этот вторник, 9 июня, диагноз COVID-19 подтвердился еще у 60 липчан. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Кстати, утренний показатель такой же, как и днем ранее. В понедельник заболели 60 жителей региона.

На лечении находятся 1 663 человека. Большинство из них дома. Это липчане у которых болезнь протекает в легкой форме. Выздоровели 1026 пациентов. К сожалению, есть и смертельные случаи. 8 жителям региона не удалось справиться с болезнью.

Напомним, что в понедельник по количеству новых заболевших лидировал Грязинский район. Там вирус обнаружили у 14 человек. Ранее первое место занимал областной центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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