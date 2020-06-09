Власти судятся с застройщиком, который перегородил дорогу у переулка Яблочкина в Липецке

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:07:30+03:00

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В Арбитражный суд Липецкой области поступил иск от МУ "Управление главного смотрителя Липецка". Учреждение просит застройщика демонтировать ограждение, которое перекрывает дорогу в районе переулка Яблочкина.

В исковом заявлении указано, что во время строительство жилого комплекса установило забор. Часть ограждения проходит по дороге, принадлежащей Управлению. В адрес застройщика неоднократно направляли претензии, требовали убрать забор. Но тщетно.

Как сообщили в пресс-службе суда, ранее представитель ответчика просил отложить судебное заседание, чтобы попытаться урегулировать спор мирным путем. Но по словам истца, к ним никто не обратился. Поэтому судебное разбирательство продолжится в этот вторник, 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU