В Липецке спасатели разбудили школьницу ударами монтировкой по двери

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:26:33+03:00

Обеспокоенные родители попросили о помощи, когда их 12-летняя дочь долго не отвечала на звонки

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За минувшую неделю спасатели управления ГО и ЧС Липецка 40 раз выезжали на места происшествий. Большая часть вызовов - помощь населению. Чуть реже, чем обычно, липчане просили вскрыть двери. Горожане беспокоились за родственников, долгое время не выходивших на связь.

Как сообщили в пресс-службе управления, недавно такой случай окончился курьезом. Перед тем, как вскрывать дверь, спасатели постучали по ней монтировкой. Громкий звук разбудил 12-летнюю школьницу, которая не слышала звонков родителей.

Кстати, сотрудники ГО и ЧС также выезжали на улицу Небесная. Там женщина хотела погулять с детьми, но путь семейству преградила змея. В итоге пресмыкающееся оказалось обычным ужом.

ИСТОЧНИК KP.RU