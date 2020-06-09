Коронавирус в Липецке, новости на 9 июня 2020 года: на COVID-19 обследовали 80322 человек

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:55:52+03:00

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Жителей Липецкой области продолжают тестировать на коронавирус. По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, к 8 июня на новую инфекцию обследовали 80 322 липчан. Напомним, что анализы берут у людей, вернувшихся из-за границы с респираторными признаками. У тех, кто контактировал с зараженными. У лиц с внебольничной пневмонией. А также у пенсионеров старше 65 лет, обратившихся к врачу с респираторными симптомами.

Напомним, что за время пандемии COVID-19 подтвердился у 2 697 жителей региона. Утром стало известно о новых 60 заболевших коронавирусом. В минувший понедельник показатель был тот же.

В настоящее время лечат 1 663 липчан - у большинства болезнь протекает в легкой форме. Выздоровели 1 026 человек. Есть и смертельные случаи. Спасти не удалось 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU