Коронавирус в Липецке, новости на 9 июня 2020 года: детские лагеря открывать пока не собираются
В понедельник, 8 июня, состоялось заседание регионального оперштаба по предупреждению распространения коронавируса в области. Собравшиеся решили перенести старт летней оздоровительной кампании в Липецкой области.
Когда юные липчане смогут отдохнуть в лагерях - пока неизвестно. Все будет завесить от санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Лагеря заработают не ранее 3 этапа возобновления деятельности и снятия ограничительных мероприятий.
А пока для учрежедний закупают бесконтактные термометры, санитайзеры, антисептики, дезинфецирующие средства, средства индивидуальной защиты для работников. Меняются программы отдыха, чтобы большинство мероприятий проводились на открытом воздухе. Также планируется заключить договор с лабораториями на проведение текстов на COVID-19, чтобы обследовать сотрудников лагерей. Работать начнут только те учреждения отдыха, где выполнят все предписания надзорных органов.
Прорабатывается вопрос по открытию летних пришкольных лагерей. Программы разработаны и утверждены. Если эпидситуация улучшится, заработают более 300 лагерей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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