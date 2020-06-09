2020-06-09T14:39:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Липецкой области 9 июня 2020: Липецк снова в лидерах по числу заболевших

За сутки в городе выявили 13 новых случаев заражения COVID-19
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк лидирует по числу заболевших коронавирусом в регионеЛипецк лидирует по числу заболевших коронавирусом в регионеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 9 июня, в Липецкой области коронавирус подтвердился еще у 60 человек. По информации регионального оперштаба, больше половины случаев заражения выявили в Липецке. Так, в областном центре за сутки заболели 33 жителя. Город снова лидирует по количеству зараженных в регионе.

На втором месте оказался Грязинский район. Там 13 новых случаев. Кстати, накануне, 8 июня, район занимал первую строчку "рейтинга" с показателем 14 человек. В Ельце, Чаплыгинском и Липецком районах по 3 заболевших. В Добринском районе 2 новых подтвержденных случая COVID-19. В Добровском, Елецком и Задонском районе - по 1.

Напомним, что всего в регионе коронавирусом заболели 2 697 человек. На лечении находятся 1 597 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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