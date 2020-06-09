Сотрудники Росгвардии нашли пропавшего в Липецке 9-летнего мальчика
В Липецке благополучно завершились поиски пропавшего накануне 9-летнего мальчика. Сообщение об исчезновении ребенка поступило в правоохранительные органы, откуда сразу разослали ориентировку по другим структурам, включая Росгвардию.
Получив описание, сотрудники ведомства сразу выдвинулись на поиски. Похожего по описанию в ориентировке мальчика вскоре заметил наряд группы задержания вневедомственной охраны. Силовики убедились, что это именно тот ребенок и сразу передали его сотрудникам городской полиции.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, за время нахождения несовершеннолетнего без присмотра на улице, противоправных действий в отношении него не совершалось. Почему ребенок исчез и не давал о себе знать, сейчас выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU