2020-06-09T15:21:12+03:00
Происшествия

Сотрудники Росгвардии нашли пропавшего в Липецке 9-летнего мальчика

Школьника благополучно вернули домой
Лия МУРАДЬЯН
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Росгвардейцы нашли пропавшего школьникаРосгвардейцы нашли пропавшего школьникаФото: Росгвардия.
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В Липецке благополучно завершились поиски пропавшего накануне 9-летнего мальчика. Сообщение об исчезновении ребенка поступило в правоохранительные органы, откуда сразу разослали ориентировку по другим структурам, включая Росгвардию.

Получив описание, сотрудники ведомства сразу выдвинулись на поиски. Похожего по описанию в ориентировке мальчика вскоре заметил наряд группы задержания вневедомственной охраны. Силовики убедились, что это именно тот ребенок и сразу передали его сотрудникам городской полиции.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, за время нахождения несовершеннолетнего без присмотра на улице, противоправных действий в отношении него не совершалось. Почему ребенок исчез и не давал о себе знать, сейчас выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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