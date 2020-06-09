2020-06-09T16:22:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 9 июня 2020 года перевалило за 1000

Медики выписали еще 66 липчан
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Еще 66 липчан перебороли коронавирусЕще 66 липчан перебороли коронавирусФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В этот вторник, 9 июня, медики выписали 66 липчан, переболевших коронавирусом. Это больше, чем заболевших за сутки - COVID-19 подтвердили у 60 человек. Так, за все время пандемии выздоровело 1 092 жителя региона. Всего зафиксировано 2 697 случаев заражения инфекцией.

В настоящее время на лечении находятся 1 597 липчан. За 1 412 пациентами врачи наблюдают дома. Речь идет о тех, у кого заболевание протекает в легкой форме. остальные 185 человек в больницах. Коронавирус подозревают у 659 липчан. Умерли 8 человек.

Напомним, что детские лагеря в регионе открывать пока не планируют. Учреждения отдыха примут ребят, когда нормализуется эпидситуация. Лагеря должны выполнить предписания надзорных орг

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке отремонтировали провалившиеся на Сокольском мосту плиты
На дороги Липецка вновь вышли автобусы №300 и №347
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 9 июня 2020 года перевалило за 1000
Сотрудники Росгвардии нашли пропавшего в Липецке 9-летнего мальчика
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 9 июня 2020: Липецк снова в лидерах по числу заболевших
Коронавирус в Липецке, новости на 9 июня 2020 года: детские лагеря открывать пока не собираются
Коронавирус в Липецке, новости на 9 июня 2020 года: на COVID-19 обследовали 80322 человек
В Липецке спасатели разбудили школьницу ударами монтировкой по двери
Власти судятся с застройщиком, который перегородил дорогу у переулка Яблочкина в Липецке
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 9 июня 2020 года: еще 60 больных
В Липецке на Сокольском мосту лопнула плита
Под Липецком два мопедиста попали в больницу после ДТП
Под Липецком с пятницы ищут 13-летнего школьника
Коммунальным службам пришлось откачивать воду с улиц Липецка после ливня
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 8 июня 2020: из районов по количеству заболевших лидирует Грязинский
Добровольцы Президентской академии в Липецке запустили проект «Рука помощи»