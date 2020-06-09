Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 9 июня 2020 года перевалило за 1000
В этот вторник, 9 июня, медики выписали 66 липчан, переболевших коронавирусом. Это больше, чем заболевших за сутки - COVID-19 подтвердили у 60 человек. Так, за все время пандемии выздоровело 1 092 жителя региона. Всего зафиксировано 2 697 случаев заражения инфекцией.
В настоящее время на лечении находятся 1 597 липчан. За 1 412 пациентами врачи наблюдают дома. Речь идет о тех, у кого заболевание протекает в легкой форме. остальные 185 человек в больницах. Коронавирус подозревают у 659 липчан. Умерли 8 человек.
Напомним, что детские лагеря в регионе открывать пока не планируют. Учреждения отдыха примут ребят, когда нормализуется эпидситуация. Лагеря должны выполнить предписания надзорных орг
ИСТОЧНИК KP.RU
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