На дороги Липецка вновь вышли автобусы №300 и №347
В Липецке вновь начнут ходить автобусы №300 и №347. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Со среды, 10 июня, на маршрут №300 "Микрорайон "Университетский" - Стадион "Сокол"" выпустят 8 автобусов. На маршрут №347 "Микрорайон "Елецкий" - автостанция "Сокол" выйдут 10 машин. Более подробную информацию о движении общественного транспорта можно узнать в центральной диспетчерской по телефону 31-00-92.
Напомним, что работа автобусов прекратилась на несколько недель. Причина тому - падение доходов компаний-перевозчиков из-за коронавируса. Недавно в организации сменилось руководство. Новые директора собираются организовать бесперебойную работу маршрутов, а также улучшить финансовую ситуацию на предприятиях.
ИСТОЧНИК KP.RU