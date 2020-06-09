2020-06-09T18:03:21+03:00
Общество

В Липецке отремонтировали провалившиеся на Сокольском мосту плиты

Мост нуждается в капитальном ремонте, который за 50 лет ни разу не проводился
Лия МУРАДЬЯН
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На полноценный ремонт моста нужно 165 млн рублейНа полноценный ремонт моста нужно 165 млн рублейФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке отремонтировали Сокольский мост на пешеходной части которого провалились плиты. ЧП случилось в понедельник, 8 июня – на пешеходной зоне лопнули железобетонные плиты, из-за чего образовался опасный провал. Аварийный участок сразу перегородили, чтобы никто не пострадал.

За день, 9 июня, на мосту разобрали старые политы и уложили новые. Как сообщили в пресс-службе мэрии, края провала обрубили и укрепили опоры, чтобы новые плиты легли ровно и лучше стояли. Уже в среду обещают все заасфальтировать.

Кстати, Сокольскому мосту около 50 лет, за которые его ни разу капитально не ремонтировали – только латали. По оценке экспертов, чтобы привести его в нормальное состояние нужно более 165 млн. рублей. Эти деньги город может получить только из федеральной казны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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