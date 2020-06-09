В Липецке отремонтировали провалившиеся на Сокольском мосту плиты
В Липецке отремонтировали Сокольский мост на пешеходной части которого провалились плиты. ЧП случилось в понедельник, 8 июня – на пешеходной зоне лопнули железобетонные плиты, из-за чего образовался опасный провал. Аварийный участок сразу перегородили, чтобы никто не пострадал.
За день, 9 июня, на мосту разобрали старые политы и уложили новые. Как сообщили в пресс-службе мэрии, края провала обрубили и укрепили опоры, чтобы новые плиты легли ровно и лучше стояли. Уже в среду обещают все заасфальтировать.
Кстати, Сокольскому мосту около 50 лет, за которые его ни разу капитально не ремонтировали – только латали. По оценке экспертов, чтобы привести его в нормальное состояние нужно более 165 млн. рублей. Эти деньги город может получить только из федеральной казны.
ИСТОЧНИК KP.RU