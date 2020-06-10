Продавцов на Центральном рынке Липецка наказали за отсутствие масок

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:50:26+03:00

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В Липецкой области хоть постепенно и открывают объекты массового пребывания людей, но ограничения и строгие правила в связи с эпидемией COVID-19 все же остаются. Одно из обязательных – ношение маски в общественных местах.

Накануне сотрудники областного управления потребительского рынка проверили, как соблюдают масочный режим на Центральном рынке. В ходе рейда замметили несколько продавцов без масок. Ответственность за них понесет управляющая рынком компания. Как сообщили в пресс-службе управления, административное дело возбудили в отношении Липецкого областного союза потребительских обществ.

На наличие масок у продавцов и посетителей проверяют и крупные магазины. Например, как показала проверка 9 июня в «Добрострое», посетителей без масок вообще не впускают – при необходимости медицинские маски выдают на входе.

Кстати, за отсутствие масок на предприятии юрлицам грозят штрафы от 100 до 300 тысю рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU