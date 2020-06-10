2020-06-10T09:28:23+03:00
Общество

В Липецке одобрили меньше трети заявок по долгам за ипотечные кредиты в коронавирус

Из 51 поступившей заявки одобрение получили только 16, но должников до сентября выселять не будут
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке, как и по всей стране, действуют рекомендации Центробанка, не выселять должников по ипотеке до 30 сентября. Это касается тех, у кого ипотечное жилье – единственное. Чтобы приставы не пришли выселять, заемщикам нужно уведомить кредитора о причинах задолженности.

Кроме этого ипотечники, попавшие из-за коронавируса в трудную финансовую ситуацию, могут реструктуризовать задолженность. Но одобряют не всем. Как сообщили в пресс-службе Липецкого отделения ЦБ, по состоянию на 4 июня от жителей области поступила 51 заявка на реструктуризацию ипотеки. Из них одобрили только 16, отклонили 24 и 11 на рассмотрении. Основные причины отказа – размер кредита больше положенного и непризнание трудной жизненной ситуации.

Также в регионе банки не должны проводить очные ставки с должниками пока действуют ограничения по COVID-19 – то есть до 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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