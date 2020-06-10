2020-06-10T09:43:44+03:00
Происшествия

За день в Липецкой области пострадали 3 школьника на мотоциклах и мопедах

Всего за сутки на дорогах региона в 7 ДТП травмы получили 12 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Школьников на мопеде сбили под ЛипецкомШкольников на мопеде сбили под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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С наступлением лета в Липецкой области резко увеличилось количество ДТП с участием мототранспорта. Только за один день, 9 июня, на дорогах региона зарегистрировали три таких аварии, в двух из них пострадали подростки школьного возраста.

Так в Усмани на улице Чернышевского около 15.30 столкнулись «Лада-Гранта» и мопед, на котором ехали два подростка 13 лет. Один школьник попал в больницу, второй – на амбулаторном лечении.

В том же Усманском районе на улице Шолохова в селе Пригородка после 17.00 водитель «Лады-Ларгус» наехал задним ходом на 12-летнего мальчика на мотоцикле. Ребенок попал в больницу.

Еще одно ДТП с мотоциклом случилось в Липецке около 21.00 на улице Ибаррури. Там 31-летний водитель «Ниссана» сбил 19-летнего парня на мотоцикле. Самого мотоциклиста и его 18-летнюю пассажирку увезли в больницу.

Всего за сутки на дорогах области в 7 ДТП пострадали 12 человек. Аварий без пострадавших зарегистрировали 34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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