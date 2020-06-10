Под Липецком пропал пенсионер в камуфляжном плаще и с резиновой лодкой

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:34:33+03:00

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В Липецкой области ищут пенсионера. 80-летний Воробьев Николай Дмитриевич пропал в минувший вторник, 9 июня,в Усмани. Около 6 часов утра он ушел из дома в районе улицы Терешковой. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", мужчина нуждается в медицинской помощи, а также может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 80 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы с проседью средней длины, глаза голубые.

Был одет: камуфлированный плащ, черные болотные сапоги.

При себе имел: рюкзак защитного цвета и резиновую лодку.

Особые приметы: правый глаз прищурен, сзади на шее родимое пятно, татуировка на правом предплечье.

Просьба ко всем, кто видел Николая Воробьева или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, почта: ppdlip@mail.r

ИСТОЧНИК KP.RU