2020-06-10T13:34:33+03:00
Общество

Под Липецком пропал пенсионер в камуфляжном плаще и с резиновой лодкой

Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи
Юлия КЛЮЕВА
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В Усмани Липецкой области пропал 80-летний пенсионерВ Усмани Липецкой области пропал 80-летний пенсионерФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области ищут пенсионера. 80-летний Воробьев Николай Дмитриевич пропал в минувший вторник, 9 июня,в Усмани. Около 6 часов утра он ушел из дома в районе улицы Терешковой. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", мужчина нуждается в медицинской помощи, а также может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 80 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы с проседью средней длины, глаза голубые.

Был одет: камуфлированный плащ, черные болотные сапоги.

При себе имел: рюкзак защитного цвета и резиновую лодку.

Особые приметы: правый глаз прищурен, сзади на шее родимое пятно, татуировка на правом предплечье.

Просьба ко всем, кто видел Николая Воробьева или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, почта: ppdlip@mail.r

ИСТОЧНИК KP.RU

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