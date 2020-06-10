2020-06-10T14:28:17+03:00
Общество

В Липецке хотят закрыть пивбары в жилых домах

Правда, запрет будет распространяться только на бары с площадью менее 50 кв.м.
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке могут запретить пивбары в домахВ Липецке могут запретить пивбары в домахФото: "КП" Архив
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В Липецкой области планируют запретить продавать алкоголь в барах, расположенных в многоквартирных домах или рядом с ними. Публичные обсуждения по этому вопросу стартовали несколько дней назад - 8 июня.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, предполагается, что запрет коснется "псевдобаров", площадь которых менее 50 кв.м. Большинство таких заведений расположены в Липецке. Работу могут прекратить около 200 пивнушек. Полного запрета пивнушек в домах скорее всего не будет.

Обсуждения продлятся до 15 июня. Поучаствовать в них может любой желающий. Предложения направлять на портал regulation.lipetsk.gov.ru, электронную почту td@admlr.lipetsk.ru, либо по адресу: Липецк, площадь Плеханова, 1, кабинет 327.

ИСТОЧНИК KP.RU

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