В Липецке хотят закрыть пивбары в жилых домах

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:28:17+03:00

В Липецке могут запретить пивбары в домах Фото: "КП" Архив

Правда, запрет будет распространяться только на бары с площадью менее 50 кв.м.

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области планируют запретить продавать алкоголь в барах, расположенных в многоквартирных домах или рядом с ними. Публичные обсуждения по этому вопросу стартовали несколько дней назад - 8 июня.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, предполагается, что запрет коснется "псевдобаров", площадь которых менее 50 кв.м. Большинство таких заведений расположены в Липецке. Работу могут прекратить около 200 пивнушек. Полного запрета пивнушек в домах скорее всего не будет.

Обсуждения продлятся до 15 июня. Поучаствовать в них может любой желающий. Предложения направлять на портал regulation.lipetsk.gov.ru, электронную почту td@admlr.lipetsk.ru, либо по адресу: Липецк, площадь Плеханова, 1, кабинет 327.

ИСТОЧНИК KP.RU