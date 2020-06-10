2020-06-10T15:02:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Липецкой области 10 июня 2020: чаще всего заболевают жители Липецка

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в регионе
Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 10 июня, стало известно о новых заболевших коронавирусом. В Липецкой области диагноз подтвердился еще у 61 человека. По данным регионального оперштаба, большинство случаев выявили в Липецке - 21. Областной центр вновь занимает первое место по числу заразившихся в регионе. На второй строчке расположился Измалковский район. Там COVID-19 обнаружили у 10 местных жителей. Замыкает тройку лидеров Грязинский район - 8 новых случаев.

В Ельце заразились 5 человек. В Воловском и Задонском районах выявили по 3 заболевших. В Лебедянском и Тербунском районах - по 2 случая. В Добринском, Добровском, Елецком, Становлянском, Усманском, Хлевенском и Чаплыгинском районах - по 1.

Напомним, что всего в регионе коронавирус обнаружили у 2 758 липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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