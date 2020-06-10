Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 июня 2020 года составило 1160 человек

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:19:50+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 июня 2020 года увеличилось. По данным регионального оперативного штаба, медики выписали еще 68 человек. Липчане здоровы. Всего 1 160 жителей региона справились с болезнью. Умерли 8 пациентов.

За время пандемии COVID-19 выявили у 2 758 человек в Липецкой области. В настоящее время на лечении находятся 1 590 жителей. Из них 1 390 липчан врачи наблюдают дома. Это люди с легкой формой коронавируса. Еще 200 человек получают помощь в больницах. С подозрением на выделение вируса - 688 липчан.

Напомним, что за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 61 человека. По числу зараженных в регионе все еще лидирует Липецк - 21 заболевший. Далее идет Измалковский район - 10 новых случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU