Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 июня 2020 года составило 1160 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 июня 2020 года увеличилось. По данным регионального оперативного штаба, медики выписали еще 68 человек. Липчане здоровы. Всего 1 160 жителей региона справились с болезнью. Умерли 8 пациентов.
За время пандемии COVID-19 выявили у 2 758 человек в Липецкой области. В настоящее время на лечении находятся 1 590 жителей. Из них 1 390 липчан врачи наблюдают дома. Это люди с легкой формой коронавируса. Еще 200 человек получают помощь в больницах. С подозрением на выделение вируса - 688 липчан.
Напомним, что за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 61 человека. По числу зараженных в регионе все еще лидирует Липецк - 21 заболевший. Далее идет Измалковский район - 10 новых случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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