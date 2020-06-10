В Липецке и области клещи покусали более 800 детей
По состоянию на 4 июня в Липецкой области клещи напали на 1 813 человек. Это те липчане, которые обратились в медицинские организации. Из них 852 ребенка. В пресс-службе регионального Роспотребнадзора сообщили, что в 2019 году эти показатели были выше - 3 111 человек из которых 1 130 детей.
В лабораториях проверили 1 630 клещей. 171 был инфицирован возбудителем клещевого боррелиоза. 61 - переносчиками моноцитарного эрлихиоза. Напомним, на территории области зарегистрирован 1 случай клещевого боррелиоза.
Чаще всего клещи присасывались к людям на приусадебных участках - в 70,6% случаев. На природе - 20,1%. В парках - 0,8%. На кладбищах - 0,9%.
Акарицидные обработки провели на площади 555,4 га. Всего в этом году в регионе планируется провести дезинсекцию на площади 700 га.
ИСТОЧНИК KP.RU