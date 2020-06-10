В Липецке и области клещи покусали более 800 детей

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:55:50+03:00

В этом году акарицидные обработки планируют провести на территории в 700 га

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По состоянию на 4 июня в Липецкой области клещи напали на 1 813 человек. Это те липчане, которые обратились в медицинские организации. Из них 852 ребенка. В пресс-службе регионального Роспотребнадзора сообщили, что в 2019 году эти показатели были выше - 3 111 человек из которых 1 130 детей.

В лабораториях проверили 1 630 клещей. 171 был инфицирован возбудителем клещевого боррелиоза. 61 - переносчиками моноцитарного эрлихиоза. Напомним, на территории области зарегистрирован 1 случай клещевого боррелиоза.

Чаще всего клещи присасывались к людям на приусадебных участках - в 70,6% случаев. На природе - 20,1%. В парках - 0,8%. На кладбищах - 0,9%.

Акарицидные обработки провели на площади 555,4 га. Всего в этом году в регионе планируется провести дезинсекцию на площади 700 га.

ИСТОЧНИК KP.RU