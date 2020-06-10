Липчан просят не отдыхать на водоемах

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:54:02+03:00

Открытие пляжного сезона в Липецке еще не было Фото: Юлия КЛЮЕВА

Изменить размер текста: A A

В Липецке - жара. Лето наконец-то пришло, а значит многие жители уже готовятся к отдыху на водоемах. Но власти города не разделяют оптимизма липчан. Они призывают воздержаться от посещения пляжей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, официально купальный сезон еще не открыт. Санитарные врачи напоминают, что отдых на пляже может быть опасным. Во-первых, из-за массового скопления людей. Можно заразиться коронавирусом. Во-вторых, пробы воды и песка еще не брали. Это делается перед открытием сезона. Предполагается, что официально разрешат купаться, как только позволит эпидситуация в регионе.

Спасатели тоже призывают липчан не рисковать. Они волнуются за людей на городской Набережной. Напомним, там купание запрещено из-за особенностей рельефа дна.

ИСТОЧНИК KP.RU