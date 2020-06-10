Коронавирус в Липецке, новости на 10 июня 2020 года: тест на COVID-19 взяли у 84177 человек

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:53:50+03:00

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У жителей Липецка и области берут анализ на коронавирус. К 10 июня уже обследовали 84 177 человек. Исследования проводятся на базе лабораторий регионального Центра гигиены и эпидемиологии, а также 3 государственных медорганизаций.

Тестируют липчан, вернувшихся из-за рубежа с респираторными признаками, а также тех, кто контактировал с больными. Анализ сдают жители с диагнозом внебольничная пневмония и пенсионеры старше 65 лет, которые обратились к доктору с респираторными симптомами.

Напомним, что в настоящее время COVID-19 подтвержден у 1590 липчан. Они проходят соответствующее лечение. Выздоровели 1 160 пациентов. К сожалению, есть и смертельные случаи - их 8. Всего за время пандемии в Липецкой области выявлено 2 758 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU