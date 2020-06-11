2020-06-11T09:52:42+03:00
Общество

Липчанке, обгоревшей на солнце, понадобилась помощь медиков

Спасатели призывают жителей Липецка соблюдать правила безопасности летнего отдыха
Юлия КЛЮЕВА
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Летнее солнце очень коварно. Спасатели призывают липчан быть осторожнымиЛетнее солнце очень коварно. Спасатели призывают липчан быть осторожнымиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели управления ГО и ЧС Липецка призывают горожан быть осторожными в период жары. Дети высыпали на улицы, а семьи потянулись к лесам и водоемам. Не стоит забывать об опасностях, которые подстерегают во время веселья.

Как сообщили в пресс-службе управления, в течение месяца на номер "112" поступило больше десятка звонков - липчане вызывали скорую детям. Они получали травмы, падая с самокатов, велосипедов, горок и качелей.

Многие липчане не могут усидеть дома в такую жару. Они едут на пляж, где купаются и загорают. Хотя официально купальный сезон еще не открыли из-за коронавируса. Причем некоторые горожане отдыхают на Центральном пляже. Работы по благоустройству их ничуть не смущают. Кстати, в минувший вторник, 9 июня, на номер вызова экстренных служб поступил первый сигнал о девушке, которая сильно пострадала от солнечных ожогов.

Спасатели призывают липчан отдыхать только в специально оборудованных местах. Там, где на помощь придут спасатели. А также помнить важные правила поведения в воде - не купаться пьяными, не заплывать за буйки, контролировать детей, при судорогах выйти из воды. Год назад в июне спасли 6 тонущих человек. Половина от этого числа - дети и подростки от 5 до 13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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