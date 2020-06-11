В Липецке и области автоинспекторы будут ловить пьяных водителей

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:00:17+03:00

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В ближайшие выходные автоинспекторы выйдут на дороги Липецкой области, где в усиленном режиме будут выявлять пьяных водителей. Начнется рейд по нетрезвым участникам движения в пятницу, 12 июня. Он будет длиться 3 дня - до 14 июня.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, за 5 месяцев этого года из-за нетрезвых водителей случилось 59 ДТП. Причем 7 человек погибли. Еще 80 получили травмы. За этот же период дорожные полицейские задержали 1 321 пьяного водителя. Из них 162 попались в состоянии алкогольного опьянения повторно.

В липецкой Госавтоинспеции напоминают, за управление автомобилем в нетрезвом виде грозит штраф 30 тыс. рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Получить удостоверение обратно такие горе-водители смогут только после экзаменов на знание ПДД. Если человек уже лишен прав, но сел за руль пьяным, то ему грозит уголовная ответственность. Штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы до 400 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU